بالفيديو.. دموع ورعب بعد سقوط لاعب مغشيا عليه في قمة إيطاليا

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ألغيت مباراة فيورنتينا وإنتر ميلانو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، بعد سقوط لاعب الوسط إدواردو بوفي على أرض الملعب.

وسقط إدواردو بوفي لاعب وسط فيورنتينا على أرض الملعب بعد مرور 16 دقيقة من المباراة، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وتدخل زملاء بوف في فيورنتينا بسرعة من أجل المساعدة الطبية لزميلهم وأحاطوا باللاعب البالغ من العمر 22 عاما أثناء علاجه، بينما انهمر بعضهم بالبكاء، قبل نقله بسرعة على محفة إلى سيارة إسعاف بالقرب من الملعب.

وبعدها أخرج حكم الساحة دانييل دوفيري الفريقين من الملعب مع توقف المباراة، وبعد أكثر من نصف ساعة بقليل تأكد إلغاء المباراة.

وأعلن النادي بعدها أن بوفي عاد للتنفس دون مساعدة طبية، وأن حالته الآن مستقرة.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسالة دعم عبر حسابها على منصة إكس للاعب فيورنتينا قالت فيها "إلى الأمام يا إدواردو، كلنا معك"."

وأعادت اللقطات ذكريات أليمة لنادي فيورنتينا، عندما توفي قائد الفريق دافيدي أستوري في 2018، أثناء النوم، في ليلة سبقت مباراة بالدوري.