حلبي يعلن عن موعد انطلاق بطولة لبنان لكرة السلة...!

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اعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن اطلاق بطولة "ديكاتلون للدرجة الأولى -رجال" لموسم 2024-2025 في 1 شباط المقبل.وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقده النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي بعيد انتهاء جلسة الهيئة الادارية للاتحاد التي انعقدت مساء الجمعة .فبحضور اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد وحشد من رجال الصحافة والاعلام،استهل حلبي كلمته بالقول"أرحّب بكم جميعاً ولقد اشتقنا لأجواء كرة السلة ولقد تعهدنا مرات عدة أننا سنعلن عن تحديد تاريخ بطولة لبنان فور الاعلان عن وقف اطلاق النار ولن يتم الغاء البطولة تحت اي ظرف والبعض شكّك في هذا الأمر". واضاف حلبي"لقد عقدت الهيئة الادارية جلسة مساء الجمعة وحرصت على استمرار رياضة كرة السلة كلعبة شعبية أولى بجدارة في لبنان .ولقد تقرّر اطلاق "بطولة ديكاتلون للدرجة الأولى-رجال" في 1 شباط 2025 بمشاركة الأندية الاثني عشر كما اطلاق بطولة الدرجة الأولى للسيدات في 8 شباط المقبل".

واضاف" بالنسبة لنظام اللاعبين الأجانب في بطولة الدرجة الأولى(رجال) فسيتم الابقاء على النظام الذي كان معتمداً الموسم الفائت (2023-2024) .اما في بطولة السيدات فسيتم اعتماد لاعبتين أجنبيتين الموسم المقبل".

وتابع حلبي" اما نظام بطولة الدرجة الأولى (رجال) لموسم 2024-2025 فالآلية هي مرحلة ذهاب واياب فمرحلة الـ"فاينال فور" فالمرحلة النهائية .

وتمنى حلبي التوفيق لجميع الأندية آملاً ان يشاهد عشاق كرة السلة "بطولة ناجحة ".

وفي الختام، هنأ حلبي منتخب لبنان للرجال على تأهله الى نهائيات كأس آسيا التي ستقام العام المقبل في السعودية.

ثم أجاب حلبي على أسئلة رجال الصحافة والاعلام.