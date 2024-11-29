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صنع وسجل.. فرانكفورت يحقق فوزا هاما بفضل تألق مرموش

29
NOVEMBER
2024
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نجح المهاجم المصري عمر مرموش، في قيادة فريقه الألماني آينتراخت فرانكفورت للفوز على ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الأوروبي.
 
اللقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في البطولة، وذلك على ملعب سي إتش أرينا بالدنمارك.
 
وبعد دقائق على انطلاق المباراة صنع مرموش هدفا لزميله هوغو لارسون افتتح به أهداف المباراة في الدقيقة 7.
 
 
وفي الدقيقة 49 أدى سوء الحظ لإحراز لاعب فرانكفورت ننامدي كولينز هدفا بالخطأ في مرماه تعادل به الفريق الدنماركي.
 
لكن مرموش عاد وسجل بنفسه هدف الفوز للفريق الألماني في الدقيقة 57 من عمر المباراة من ركلة جزاء سددها ببراعة في الشباك، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
 
ويعد فوز آينتراخت هو الرابع له على التوالي في مسابقة الدوري الأوروبي مقابل تعادل وحيد.
 
ورفع فرانكفورت رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، في المركز الثالث في ترتيب البطولة، معززا آماله في التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى المتأهلة مباشرة للأدوار الإقصائية في المسابقة.
 
في المقابل، توقف رصيد ميتييلاند عند 7 نقاط في المركز العشرين.
 
وخلال الموسم الحالي ساهم مرموش في 26 هدفا مع فريقه منها 15 هدفا و11 تمريرة حاسمة.
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