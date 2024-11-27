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دوري أبطال آسيا 2.. الشارقة يتصدر مجموعته بفوز مستحق

27
NOVEMBER
2024
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قطع الشارقة الإماراتي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه استقلال الطاجيكي 3-1 الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
 
وسجل البرازيليان لوان بيريرا (21) وكايو لوكاس (58 من ركلة جزاء) والغيني عثمان كمارا (30) أهداف الشارقة، واحسان بانشانبي (24) هدف استقلال دوشنبه.
 
ورفع الشارقة رصيده في المركز الأول إلى 10 نقاط بفارق الأهداف عن الوحدات الأردني، و4 نقاط عن سباهان أصفهان الإيراني، وبقي استقلال دوشنبه أخيرا من دون نقاط.
 
وقد يضمن الشارقة والوحدات تأهلهما معا إلى ثمن النهائي قبل جولة من ختام دور المجموعات في حال فوز الأخير على مضيفه سباهان لاحقا.
 
وافتتح بيريرا التسجيل للشارقة بتسديدة لم يحرك لها ساكنا حارس مرمى استقلال دوشنبه الصربي نيكولا ستوزيتش (21).
 
وعادل الضيوف بعد ثلاث دقائق بتسديدة من بانشنابي حاول حارس الشارقة عادل الحوسني إمساكها لكنها أفلتت منه وتابعت طريقها إلى الشباك (24).
 
وعاد صاحب الأرض للتقدم مجددا عبر كمارا الذي وضعته تمريرة البرازيلي غيليرمي بيرو في مواجهة ستوزيتش (30).
 
وسجل الشارقة الثالث بعد لمسة يد على صادقجون قربانوف احتسبها الحكم ركلة جزاء وسددها لوكاس بنجاح (58).
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