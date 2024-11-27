فوزان كبيران للأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

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حقق فريقا الأهلي وبيراميدز المصريان فوزين كبيرين، الثلاثاء، في بداية مشوارهما بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفاز الأهلي على ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل محمود عبد المنعم كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات رباعية الأهلي في الدقائق 14 و21 و26 و48.

بينما سجل كاسوم كونيه وروجيه أساليه هدفي ستاد أبيدجان في الدقيقتين 30 و55.

وسيلعب الأهلي حامل اللقب الأفريقي في الموسمين الماضيين في الجولة الثانية ضد أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جنوب أفريقيا، بينما سيلعب ستاد أبيدجان ضد شباب بلوزداد في كوت ديفوار.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، اكتسح بيراميدز ضيفه ساغرادا الأنغولي بنتيجة 5 / 1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

تقدم بيراميدز بخمسة أهداف سجلها إبراهيم عادل "ثنائية" ومحمد حمدي وفيستون ماييلي وأحمد عاطف في الدقائق 17 و50 و73 و77 و89، بينما أحرز دا كروز سيسا هدف ساغرادا الوحيد في الدقيقة 92.

وسيحل بيراميدز ضيفا على ديوليبا المالي في الجولة الثانية بينما سيلعب ساغرادا الأنغولي ضد الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية.

وفي المجموعة الثانية تعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه مانياما يونيون الكونغولي بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.