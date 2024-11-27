living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم ليفربول: لم نتأثر بتصريحات صلاح قبل موقعة ريال مدريد

27
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أنه وزملاءه لم يتأثروا بتصريحات محمد صلاح نجم الفريق عن إحباطه من إدارة النادي لعدم مفاتحته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
 
وقال روبرتسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بصراحة، كلنا كلاعبين لم ننشغل بما قاله صلاح، وكل ما يمكنني قوله إنه يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت".
 
وأضاف اللاعب الأسكتلندي: "لأكون منصفا، فالأمر نفسه ينطبق على ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك وصلاح الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، فكل منهم يركز على الاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن".
 
وشدد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد كانوا قادة للفريق هذا الموسم، ولا يتشتت انتباهنا داخل غرفة خلع الملابس بأي شيء آخر".
 
وأكد روبرتسون: "لا أرى أي ملامح حزن على صلاح، بل الابتسامة لا تفارقه يوميا في التدريبات، ويؤدي بكل جدية في صالة الألعاب الرياضية وكذلك على أرض الملعب".
 
وتابع: "إنه أحد أسعد اللاعبين في ملعب التدريب، هذا مؤكد، ويركز بشكل كبير للغاية، وأعتقد أنه يستعد ال ن في منزله لمباراة الغد أمام ريال مدريد".
 
واختتم مدافع ليفربول تصريحاته: "هذه عقلية جميع اللاعبين المميزين، وهذا ما يميز أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد محمد صلاح ينتمي لهذه الفئة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   