دراسة: "رياضة شهيرة" تقلل احتمالات الوفاة المبكرة

A + A -

توصلت دراسة علمية إلى أن ممارسة رياضة رفع الأثقال تقلل فرص الوفاة المبكرة، لاسيما عندما تمارس جنبا إلى جنب مع رياضة الأيروبكس.

وذكرت الدورية العلمية "بريتيش جورنال" المتخصصة في الطب الرياضي ان مخاطر الوفاة المبكرة تتراجع بنسبة 47 بالمئة لدى ممارسة أنواع معينة من الرياضات مثل رفع الاثقال وفق المعايير الصحيحة، مقارنة بمن لا يمارسون هذه الرياضة.

وتنصح إدارة الصحة والخدمات الانسانية في الولايات المتحدة بممارسة رياضة الأيروبكس لمدة 150 دقيقة على الاقل أسبوعيا، بالإضافة إلى حصتين من تدريبات تقوية العضلات.

ويوضح مركز كليفلاند كلينيك الطبي في الولايات المتحدة أنه لابد من القيام ببعض التدريبات الخفيفة من أجل التسخين قبل الشروع في رفع الأثقال.

وينصح بتكرار كل تدريب من 12 إلى 15 مرة مع رفع الوزن المناسب لإجهاد العضلة من أجل الاستفادة بالتمرين، مع مراعاة عدم القيام بأي تدريبات مسببة للألم.

ويؤكد المدرب الرياضي توم إينيتا من مركز كليفلاند كلينيك أن تقوية العضلات يعتبر أيضا وسيلة رئيسية لحرق الدهون وإنقاص الوزن لأن الأنسجة العضلية تستهلك ضعف السعرات الحرارية التي تستهلكها الكتل الدهنية، كما أن رفع الأثقال أثناء ممارسة رياضة كمال الأجسام يسرع عملية الايض والاستفادة من المغذيات التي يتناولها الشخص الرياضي.

وتشير الأبحاث إلى أن رفع الأثقال يساعد في رفع مستويات هرمون التيستوستيرون لدى الرجال ويرفع كثافة العظام لدى المرأة مما يقلل من احتمالات الإصابة بالهشاشة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الطبيب راسيل كامهي المتخصص في مجال الطب الرياضي في معهد نورث ويل لأمراض العظام في نيويورك قوله إن "رفع الاثقال ينشط مجموعات عضلية كبيرة في الجسم، وفي حالة ممارسته بشكل صحيح فإنه يحرق كمية من الدهون تفوق الكمية التي يتم حرقها خلال التدريبات البدنية التقليدية".

وأكد أن ممارسة تمرينات التقوية في مراحل لاحقة من العمر يزيد من قوة الجسم وتوازنه، ويقلل احتمالات الإصابة بالوعكات الصحية".