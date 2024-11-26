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كولر قبل مواجهة استاد أبيدجان: هدفنا دائما حصد البطولات

26
NOVEMBER
2024
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قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري إن الفريق لديه طموحات كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
 
وأضاف كولر في مؤتمر صحفي الإثنين أن الجهاز الفني درس استاد أبيدجان بشكل جيد ويعلم أنه يمتلك عناصر مميزة، ولديهم رغبة في الفوز على حامل اللقب.
 
وأشار: "الأهلي يفتقد جهود وسام أبو علي في المباراة وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه، خاصة وأنه من العناصر المهمة، وقدم مستويات مميزة للغاية، وكل لاعب في الفريق لديه مقومات مختلفة عن الآخر، لكن الإصابات تطارد العديد من اللاعبين، ومن ثم نعمل بكل قوة لإعداد البدائل من خلال التدريبات التي يستلزم على الجميع استغلالها لتقديم الأفضل".
 
وأوضح أيضا أن كل لاعب في الفريق سوف يحصل على فرصته في ظل خوض أكثر من 70 مباراة في الموسم، مؤكدا على أن الفرصة متاحة أمام الجميع.
 
وشدد: "الأهلي فريق بطولات والجماهير تطالب بالكأس الثاني قبل الفوز بالكأس الأول، وكل بطولة تصبح جزءا من التاريخ مباشرة ولهذا لا نشبع من المكسب رغم الضغوط العديدة".
 
وقال مارسيل كولر: "الأهلي لديه رغبة مستمرة في الفوز بالمباريات، ونحترم الفريق الإيفواري جيدا، ولا نلتفت لمشاركاته السابقة في دوري الأبطال".
 
وختم كولر تصريحاته بأنه يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء والارتقاء بالنواحي البدنية والخططية، لأن لكل مواجهة ظروفها والإعداد الخاص بها، وأنه يعول دائما على دعم الجماهير.
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