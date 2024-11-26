بعد تراجع النتائج.. غوارديولا يؤكد: "أنا لا أستسلم"

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أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثقته في قدرة الفريق على تحقيق ما وصفها بـ"أشياء رائعة" هذا الموسم، رغم تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وخسر مانشستر سيتي في آخر خمس مباريات بكل البطولات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة مدربه الإسباني الذي سبق له قيادة برشلونة وبايرن ميونيخ.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي تصريحات لغوارديولا من المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فينورد الهولندي، غدا الثلاثاء، بدروي أبطال أوروبا، حيث أكد خلالها أن فريقه قادر على تجاوز تلك الفترة المخيبة.

وقال: "لدي شعور بأننا سنحقق أشياء رائعة هذا الموسم، أنا لا أستسلم، وأشعر أننا سنكون هناك".

وأضاف: "أعتقد أننا نحتاج لبعض الصبر عندما نخسر المباريات، أنت تدافع عن إرث وهذا أمر صعب التعامل معه".

وتابع مدرب سيتي: "ما أريده هو التزام اللاعبين بمواصلة القيام بما يجب علينا فعله".

وأوضح: "انظر إلى المكان الذي وصلنا إليه. من الصعب جدا الدفاع عن النجاح الذي حققناه، ولهذا السبب أنا هادئ".

وخسر مانشستر سيتي أمام كل من بورنموث وبرايتون وتوتنهام في الدوري، كما خسر أمام توتنهام قبل ذلك في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وسبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.