رونالدو يقود النصر للفوز على الغرافة في أبطال آسيا للنخبة

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تغلب النصر السعودي على مضيفه الغرافة القطري 3-1، يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الغرافة عند أربع نقاط في المركز الثامن.

وتقدم النصر في الدقيقة 46 عن طريق كريستيانو رونالدو وفي الدقيقة 58 أضاف أنجيلو غابرييل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 64 سجل رونالدو هدفه الثاني الشخصي والثالث للنصر، فيما سجل خوسيلو الهدف الوحيد للغرافة في الدقيقة 75.

وجاءت انطلاقة اللقاء سريعة من كلا الفريقين، وبادر فريق النصر في تهديد مرمى مُضيفه في الدقيقة الثالثة عندما مرر مارسيلو بروزوفيتش كرة بينية إلى رونالدو على حافة منطقة الجزاء سددها الأخير من اللمسة الأولى نحو أسفل الزاوية اليسرى كان لها الحارس سيرجيو ريكو بالمرصاد.

وأهدر النصر فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، عندما توغل بروزوفيتش من الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية وصلت أمام رونالدو الذي سددها قوية تجاه الزاوية اليمنى نجح الحارس ريكو في إبعادها ببراعة.

وفي المقابل، جاءت أولى المحاولات الخطيرة للغرافة، بعد ذلك بدقيقتين، حينما مرر ياسين إبراهيمي كرة بينية خلف المدافعين وصلت أمام وجدي كشريدة على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليسددها أرضية نحو الزاوية القريبة تألق الحارس بينتو كريبسكي في التصدي لها.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق السعودي في الدقيقة 29، قبل أن يعود الحكم الأسترالي شون إيفانز ويلغي قراره بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وواصل فريق النصر أفضليته الواضحة خلال الشوط الأول، ولاحت له فرصة خطيرة أخرى عندما أرسل بروزوفيتش كرة عالية من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حوّلها أوتافيو إدميلسون برأسه نحو القائم البعيد وصلت إلى رأس رونالدو، لكنه حوّلها قريبة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 33.

واستمر النجم البرتغالي في إهدار الفرص وهذه المرة عندما استلم كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل منتصف منطقة الجزاء سددها قوية بقدمه اليمنى، لكن المدافع كشريدة تألق في التصدي للكرة بقدمه اليسرى لتذهب إلى ركلة ركنية في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن رونالدو بعد عدة محاولات خلال الشوط الأول من الوصول إلى شباك الغرافة في الدقيقة 46 بعد أن ارتقى إلى كرة عرضية عكسها سلطان الغنام من الجانب الأيمن داخل الصندوق حوّلها البرتغالي برأسه على يمين الحارس ريكو في المرمى.

وأسفرت سيطرة فريق النصر بعد ذلك عن مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني بعد أن قاد أنجيلو بورغيس هجمة سريعة من الجهة اليمنى تبادل من خلالها الكرة مع أوتافيو قبل أن يتوغل أنجيلو داخل الصندوق ويراوغ الحارس بطريقة جميلة ويسكن الكرة داخل الشباك في الدقيقة 58.

ولم ينتظر الفريق الضيف كثيرا حتى يعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 64، حينما مرر أوتافيو كرة بينية إلى بورغيس على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يُرسلها بدوره إلى رونالدو على الجانب الأيسر ليراوغ المدافع بطريقة جميلة ويسددها بباطن قدمه اليمنى نحو الزاوية البعيدة فشل الحارس في التصدي لها لتستقر في المرمى محرزا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في هذا اللقاء.

وقلص الفريق القطري الفارق في الدقيقة 75 بعد أن مرر فلورنيل كومان كرة بينية من على حافة منطقة الجزاء أمام جوسيلو ماتو على الجانب الأيمن لمنطقة الست ياردات سددها الأخير بقوة تجاه الزاوية الضيقة تصدى لها الحارس في المرة الأولى قبل أن تعود أمام المهاجم الإسباني مرة ثانية ليضعها هذه المرة داخل الشباك.

وأكمل فريق الغرافة الدقائق المتبقية من زمن اللقاء بعشرة لاعبين عقب تعرض لاعبه سيدو سانو للطرد بعد نيله الإنذار الثاني إثر عرقلته للمنفرد ساديو ماني على حافة المنطقة في الدقيقة 84.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز النصر على الغرافة 3-1.