ريال مدريد يهزم ليغانيس.. ويواصل مطاردة برشلونة

A + A -

قلّص فريق ريال مدريد الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة بعد الفوز على ليغانيس بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد.

وتقدم الفريق المدريدي بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 43، ليرفع النجم الفرنسي رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني وتسعة أهداف بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف هذا العام قادما من باريس سان جيرمان.

وأضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني للريال في الدقيقة 66 بتسديدة أرضية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وأكمل جود بيلينغهام الثلاثية في الدقيقة 85 بضربة رأس بعد متابعة لكرة زميله إبراهيم دياز التي ارتدت من العارضة، ليسجل النجم الإنجليزي للمباراة الثانية على التوالي.

وبخلاف الأهداف الثلاثة، فإن ماركو ديمتروفيتش حارس مرمى ليغانيس تصدى على مدار الشوطين لثلاث محاولات خطيرة للتركي أردا غولر، وفرصتين مؤكدتين أمام كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

كما ألغى حكم اللقاء هدفا آخر سجله مبابي في الشوط الأول نتيجة التسلل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى أربع نقاط مع برشلونة المتصدر، والذي تعادل بنتيجة 2 - 2 مع سيلتا فيغو السبت.

كما ارتفعت معنويات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل اختبار صعب عندما يحل الفريق الإسباني ضيفا على ليفربول الإنجليزي على ملعب "أنفيلد رود" في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وتتبقى لريال مدريد حامل لقب الموسم الماضي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا بسبب كارثة الفيضانات، ستقام في وقت لاحق من الموسم.

وسيحل ليغانيس ضيفا على ديبورتيفو لافيس في الجولة القادمة، بينما سيلعب ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره في سانتياغو برنابيو ضد خيتافي.