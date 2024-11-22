مفاجأة مدوية.. ميسي يعود إلى برشلونة

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كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، سيعود إلى برشلونة يوم الجمعة، لحضور حفل ناديه السابق، الذي سيقام بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى أن علاقته بالرئيس جوان لابورتا قد انهارت.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ميسي سيكون حاضراً في الحفل الذي سيقام في مسرح "غران تياتر ديل ليسيو"، والذي وسينعقد بمناسبة بمرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، ومن المقرر أن يلعب النجم الأرجنتيني دورًا مهمًا في الاحتفال.

وأضاف التقرير: يتطلع لابورتا إلى وضع الخلافات مع ميسي جانباً وأرسل دعوة شخصية إليه لحضور الحفل الذي تم توجيه الدعوة فيه للعديد من أساطير النادي، أمثال تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وبيب غوارديولا وغيرهم.

ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم إلى النادي الأميركي، قائلاً إن هناك أناساً في إدارة النادي الإسباني لا يرغبون بعودته، وهم نفسهم الذين دفعوه للخروج قبل عامين في مشهد سبب له وعائلته "جرحاً" لم يلتئم حتى الآن.

وعاد لابورتا إلى رئاسة برشلونة في 2021 للمرة الثانية بعد فترة ناجحة بين 2003-2010، لكنه لاقى هجوماً كبيراً بعدما واجه عدة مشاكل مثل الأزمة المالية للنادي، بالإضافة إلى رحيل ميسي أسطورة النادي.

ولعب ميسي مباراته الأولى في برشلونة أثناء فترة رئاسة لابورتا، إذ كان يُنظر إلى العلاقة بينهما بأنها "رائعة"، ورفض رئيس النادي رحيل اللاعب الشاب حينها إلى إنتر ميلان، قبل أن تنهار العلاقة بينهما بعد رحيل النجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده.

وكشفت تقارير صحافية في نوفمبر 2023، أن ميسي تجاهل لابورتا ورفض التقاط صورة شخصية معه بعدما التقيا في حفل جائزة الكرة الذهبية عام 2022، كما اتهم النجم الأرجنتيني، لابورتا، بالكاذب، بعد انتشار منشور زعم أن الأخير اجتمع بقائد النادي السابق لتحديد أفضل موعد لتكريمه.