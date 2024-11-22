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ما هو المرض الذي يعاني منه بيكهام.. وليس له علاج؟

22
NOVEMBER
2024
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شارك النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا، علانية معاناته من التهاب الجلد التأتبي، وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى الحكة الشديدة، وغالبا ما تؤدي الأشهر الأكثر برودة إلى زيادة الأعراض، والتي لا تؤثر على الأطفال فحسب، بل على عدد متزايد من البالغين، مع انخفاض درجات الحرارة، يعاني المصابون، بما في ذلك مالك إنتر ميامي الأميركي، من انزعاج متزايد بسبب الجلد الجاف والمتهيج.
 
وقد شارك البالغ من العمر "49 عاما" كيف أن الطقس البارد يؤدي إلى تفاقم أعراض المرض، ويشير الخبراء إلى أنه في حين لا يوجد سبب واحد لالتهاب الجلد التأتبي، فإن الاستعداد الوراثي وتشوهات الجهاز المناعي والعوامل البيئة تلعب دورا مهما.
 
وذكر موقع "elfutbolero" أن حالة بيكهام من المرجح أن تكون العوامل البيئة مثل الطقس واختيارات نمط الحياة قد ساهمت في صراعه المستمر مع المرض.
 
وأكدت التقارير أنه لا يوجد علاج نهائي لالتهاب الجلد التأتبي حاليا، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على النوبات وتحسين نوعية الحياة، ويوصي الأطباء بخطوات عملية مثل استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الحكة، ووضع مرطبات تحتوي على مكونات مثل المنثول أو البوليدوكانول لتهدئة الجلد.
 
ووفقا لإنريكي غوميز دي لا فوينتي، أخصائي في عيادة الأمراض الجلدية الدولية في مدريد، هناك ارتفاع ملحوظ في حالات التهاب الجلد التأتبي لدى البالغين، حيث تستمر العديد من الحالات منذ الطفولة، بينما تظهر حالات أخرى في وقت لاحق من الحياة.
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