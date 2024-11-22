"ستموت قريبا".. رونالدو يردّ على سخرية "مستر بيست"

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أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حوارا غير مسبوق مع اليوتيوبر الشهير "مستر بيست".

وتحت عنوان "التقيت مستر بيست لتحطيم الإنترنت"، نشر "الدون" مقطع فيديو مدته 14 دقيقة، عبارة عن حوار مع اليوتيوبر الأميركي الشهير، الذي يملك أكثر من 330 مليون مشترك على قناته.

وخلال الحوار، قال رونالدو: "أبلغ من العمر 39 عاما وبضعة أشهر"، ليرد عليه "مستر بيست" ساخرا: "تقريبا 40 عاما، أنت في طريقك إلى الموت، لقد بدأت تتقدم في السن".

وكان جواب مهاجم النصر السعودي: "أود أن أخبرك أنني أنوي أن أعيش حتى عمر الـ100 عام".

وتم تداول جواب رونالدو على نطاق واسع بين مستخدمي منصة "إكس".

وكان رونالدو أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الضيف التالي الذي سيظهر على قناته على "YouTube" سيكون عبارة عن "تعاون ضخم من شأنه تحطيم الإنترنت".

واعتقد البعض أن كريستيانو سيظهر مع منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.