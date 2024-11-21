"عبء ثقيل".. ديشان يجتمع مع مبابي لسحب "شارة القيادة"

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كشفت تقارير صحافية أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، سيستدعي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، لمناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا بعد استبعاده من القائمة في التوقف الدولي الأخير.

ولم يشارك مبابي، الذي اعتاد اللعب أساسياً في قائمة ديشان منذ الفوز بكأس العالم في عام 2018، مع المنتخب أثناء التوقف الدولية في أكتوبر ونوفمبر، إذ تم استبعاده للمرة الأولى بحجة تعافيه من الإصابة، قبل أن يشارك مع ريال مدريد، بينما غاب بشكل مفاجئ في المرة الثانية بقرار المدرب.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديشان لديه خطط للتحدث مع نجم ريال مدريد ومناقشة مستقبله كقائد لمنتخب فرنسا، حيث تواجه مسيرته الدولية عقبة أخرى.

وأضاف التقرير: يعتزم المدرب التحدث إلى مبابي لمعرفة ما إذا كان عبء القيادة أصبح ثقيلًا أم لا.

وفي غياب مبابي خلال فترتي التوقف الدولي، قام ثلاثة لاعبين بارتداء شاردة القيادة، وهم نغولو كانتي وأوريلين تشواميني وإبراهيمي كوناتي.

وزاد التقرير: طاقم المنتخب الفرنسي أعجب بشكل خاص بصفات القيادة التي أظهرها كوناتي مدافع ليفربول، إذ أثار إعجابًا كبيرًا لدرجة أنه تم تحديده كقائد مستقبلي محتمل للمنتخب.

ومنذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعًا، ولم يسجل في آخر أربع مباريات مع فريقه بكافة المسابقات.