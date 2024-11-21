حلبة البحرين الدولية تحصل على جائزة الاعتماد البيئي

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أعلنت حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" عن حصولها على جائزة الاعتماد البيئي المكون من 3 نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، وهو أعلى مستوى للجوائز لتقدير الأداء البيئي للحلبات.

يهدف برنامج الاعتماد البيئي للاتحاد الدولي للسيارات إلى مساعدة منظمات رياضة السيارات على قياس وتعزيز أدائها البيئي، ويتم منح الاعتماد من الدرجة 3*، المقسم على ثلاث مستويات للحلبات التي تثبت أفضل الممارسات والالتزام والسعي إلى التحسين المستمر من خلال تنفيذ نظام إدارة بيئية.

تتبع الجائزة عملية تطبيق وتدقيق مفصلة حيث تم تقييم حلبة البحرين الدولية عبر العديد من المجالات بما في ذلك التزام تجاه الإدارة البيئية، والأهداف البيئية المحددة بوضوح، والتدقيق والقياس عبر المجالات بما في ذلك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والنقل والخدمات اللوجستية والتنوع البيولوجي وانبعاثات الكربون.

تمكنت حلبة البحرين الدولية من عرض خطتها الشاملة للاستدامة في جميع مرافق الحلبة، فضلاً عن العديد من المبادرات الرائدة، أبرزها:

منشأة إنتاج الطاقة الشمسية الرائدة والتي أنتجت أكثر من 5 ملايين كيلوواط/الساعة من الطاقة النظيفة في عامها الأول، وهو ما يكفي لتغطية جميع الاستخدامات لسباق الفورمولا وان مع توفير سعة كبيرة، وهو ما يعادل تعويض 3108 طن من الكربون.

تدابير توفير الطاقة المبتكرة والتي تضمنت نظام إدارة المباني الذي يراقب ويدير بكفاءة توفير الإضاءة وتكييف الهواء، وترقية مبردات تكييف الهواء الأكثر كفاءة واستبدال جميع إضاءة المرافق والمباني بمصابيح نوع "إل إي دي" وقد أدى هذا إلى توفير أكثر من 30٪ في استخدام الطاقة على مدار العام.

مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة: بالشراكة مع بابكو إنرجيز خلال بطولة العالم للتحمل، حيث يتم استخدام نسبة من مبيعات التذاكر لتمويل زراعة أشجار "القرم" في البحرين، والتي تزرع 5000 شجرة سنويًا.

مبادرات إدارة النفايات، بما في ذلك حظر جميع الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع توفير محطات مياه مجانية للجماهير، ومرافق إعادة تدوير للجماهير أكثر تطوراً وبرنامج التبرع بالطعام.

ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: "نحن فخورون للغاية بحصولنا على أعلى مستوى من الاعتماد للاستدامة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وهو ما يعكس خطتنا الشاملة التي وضعناها ونفذناها على مدى عدد من السنوات لضمان مسؤوليتنا تجاه البيئة، وأشكر الاتحاد الدولي للسيارات على تقديره لجهودنا، فضلاً عن التوجيه والدعم الذي نتلقاه من الفورمولا وان وشركائنا لتحقيق أهدافنا، وختاما سنواصل العمل الجاد في جميع مجالات عملنا لتطوير مختلف المبادرات وأفضل الممارسات لضمان حماية البيئة".

وصرحت سارة مارياني - مديرة الاستدامة في الاتحاد الدولي للسيارات: "تلعب الحلبات التي تستضيف رياضة السيارات دورًا حيويًا مع انتقالنا نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، حيث تؤثر الأنظمة التي يضعونها على الجميع في فعالياتنا، ونود أن نهنئ حلبة البحرين الدولية على تحقيق أعلى مستوى من 3 نجوم، فقد أظهروا أفضل الممارسات واتخذوا خطوات كبيرة إلى الأمام في السنوات الأخيرة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام مصادر طاقة أكثر استدامة. هذه بالطبع عملية مستمرة، لكن برنامج الاعتماد البيئي التابع للاتحاد الدولي للسيارات يضمن أن الجميع لدينا لديهم معايير وقادرون على تحديد أهداف مستمرة ومصممة خصيصًا لمواصلة التطور."

كما وضحت إلين جونز رئيس ESG في الفورمولا وان: "يعد استخدام الطاقة المتجددة في السباقات أمرًا بالغ الأهمية في التزام الفورمولا وان للوصول إلى نسبة صفر من الكربون بحلول عام 2030، لذلك من الرائع أن نرى حلبة البحرين الدولية تتبنى التحول لتصبح واحدة من الحلبات الرائدة في هذا المجال، إن النجاح المستمر للحلبات في تحقيق اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات من فئة الثلاث نجوم هو شهادة على الجهود الموحدة من الحلبات في جميع أنحاء الرياضة لمواصلة انطلاق الفورمولا وان بشكل أكثر استدامة."