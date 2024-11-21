بسبب مونديال الأندية.. نادي كوستاريكي يهدد فيفا

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يطالب فريق ليغا ديبورتيفا ألاخويلينسي، النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في كوستاريكا، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحصول على مقعد ببطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، مشددا على استعداده لاتخاذ إجراءات قانونية إذا تم رفض مطلبه.

ويريد النادي الكوستاريكي، الذي فاز بثلاثين لقبا بالدوري المحلي، من فيفا تطبيق القاعدة التي تحظر على الأندية التي تنتمي لنفس المالك من المشاركة في البطولة العالمية.

وذكر ألاخويلينسي في بيان صحفي، الأربعاء أن "مطلبه يستند إلى مبادئ الأهلية المنصوص عليها في قواعد البطولة".

وأشار المتحدث باسم الفريق ماركو فاسكيز إلى أن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين ينتميان لنفس المالك، خيسوس مارتينيز، من مجموعة باتشوكا.

أكد فاسكيز "هذه هي القواعد التي وضعها فيفا. لا يمكن أن يكون هناك ملكية متعددة. هناك ناديان مكسيكيان ينتميان لنفس المالك ونصوص اللائحة واضحة. ما نطلبه هو مراجعة ما أسسه فيفا بنفسه".

وتقرر زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة، التي يديرها فيفا، من 7 فرق إلى 32 فريقا، حيث تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامها الجديد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتحدث فاسكيز عن الإجراءات القانونية المحتملة، حيث قال: "لقد استأجرنا مكتب محاماة في إسبانيا، ولديهم كل التفاصيل".

لم يصدر فيفا أي رد فعل مع إعلان ألاخويلينسي مطلبه، ولم يصدر أي تعليق فوري على هذا المطلب.

ويعتبر ألاخويلينسي هو الفريق الأعلى تصنيفًا في منطقة أميركا الوسطى، لكنه يحتل المركز الـ40 في تصيف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بشكل عام.

ويملك اتحاد كونكاكاف 4 مقاعد بالنسخة المقبلة من مونديال الأندية، علما بأن الفرق الممثلة له في البطولة هي سياتل ساوندرز الأميركي، ومونتيري وليون وباتشوكا من المكسيك، بينما يشارك فريق إنتر ميامي الأميركي، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المسابقة، ممثلا عن البلد المضيف.

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة في 5 ديسمبر القادم في ميامي.

يذكر أن أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي، ستكون ممثلة للكرة العربية في هذا المحفل العالمي الكبير.