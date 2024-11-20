استقالة تاتا مارتينو من تدريب إنتر ميامي

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تقدم جيراردو "تاتا" مارتينو باستقالته من تدريب نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم يوم الثلاثاء لأسباب شخصية، حسبما علمت وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتولى مارتينو مدرب باراغواي وبرشلونة والأرجنتين السابق تدريب إنتر ميامي صيف العام الماضي في ذات الوقت الذي انضم فيه الأسطورة ليونيل ميسي إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

وقاد مارتينو إنتر إلى أول ألقابه عبر التاريخ الشهر الماضي عندما حقق كأس الدوري الأميركي، كما تصدر مجموعته في الدوري الأميركي وبلغ كأس العالم للأندية، لكنه ودع منافسات خروج المغلوب أمام أتالانتا يونايتد بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين.