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كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية

20
NOVEMBER
2024
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أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري جاهزية فريقه للمواجهات القادمة محليا وقاريا، مضيفا أنه يهدف لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات لكرة القدم "إنتر كونتيننتال".
 
وأشار كولر في مقابلة مع المنصة الرسمية للنادي مساء الثلاثاء إلى أن الفريق بدأ مشواره هذا الموسم بمواجهات صعبة مثل مباراتي الزمالك في كأس السوبر المحلي والإفريقي إضافة إلى مباراتين ضد غور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتين صعبتين في بطولة الدوري.
 
وأضاف "اعتذرنا عن استكمال بطولة كأس مصر في الموسم الماضي، ولم تكن فترة الراحة كافية قبل بداية الموسم، لأن أي فريق في العالم يحتاج فترة إعداد تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع، فهي عامل مهم للغاية".
 
وتابع المدرب السويسري "لم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج".
 
وشدد كولر على أنه يحب الفوز دائما ويسعى لتحقيقه في جميع المباريات، وهي طبيعته سواء ‏كلاعب سابق أو كمدرب حالي، وأن ‏دوافع الفوز بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج ‏بالبطولات، ويعد هذا حافزا قويا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق ‏المزيد من الألقاب.
 
وتطرق كولر إلى الحديث عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في ‏نصف نهائي البطولة بين الأهلي ‏والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس، مؤكدا ‏أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، وأن الدوافع تكون ‏مختلفة في مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضا مثلما حدث خلال مباراة العين ‏الإماراتي باستاد القاهرة ‏التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
 
وواصل المدير الفني حديثه "لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس ‏القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ‏الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد ‏الإسباني".
 
وأشار المدير الفني للأهلي "أقوم بالتحضير للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد ‏نقاط قوته وضعفه، فلا يوجد ‏أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ‏ما نعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون".
 
واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلا: "نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة ‏في المواجهات مع الفرق الكبرى التي ‏تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل كلاعب، مع العلم أن هدفي دائما الفوز وتطبيق اللاعبين ‏لطريقة ‏اللعب مع تنفيذ التعليمات في المباريات، وإلى الآن يقومون بهذا الأمر بشكل رائع‏".
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن المباراة النهائية لكأس القارات ستقام يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة 2022 التي انتهت بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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