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أرقام "مخيفة".. المغرب ينتصر بالسبعة ودياز هدافا للتصفيات

19
NOVEMBER
2024
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حقق المنتخب المغربي انتصارا مبهرا، بنتيجة 7-0، في ختام مشاركته بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، فيما تعرض المنتخب التونسي لهزيمة في المباراة الأخيرة.
 
المنتخب المغربي سجل العلامة الكاملة في التصفيات الإفريقية، مسجلا انتصاره السادس من ستة مباريات، كما سجل أكبر عدد أهداف في التصفيات بفارق كبير عمن يخلفه من المنتخبات.
 
كتيبة "أسود الأطلس" انتصرت في آخر لقاء بنتيجة 7-0 على منتخب ليسوتو، في كرنفال كروي على الاستاد الشرفي في وجدة، مساء الاثنين.
 
وسجل للمغرب، نجمها المتألق ابراهيم دياز، ثلاثة أهداف، كما سجل سفيان رحيمي هدفين، وهدف ليوسف النصيري وإسماعيل صيبري.
 
وبهذا الفوز، سجل المغرب 26 هدفا في التصفيات خلال 6 مباريات، بمعدل 4.3 هدف في المباراة الواحدة.
 
كما أصبح ابراهيم دياز هداف التصفيات الإفريقية، برصيد 7 أهداف.
 
ومن جهة أخرى، تعرض المنتخب التونسي لهزيمة في مباراته الأخيرة بالتصفيات، أمام غامبيا، بنتيجة 0-1.
 
ورغم الهزيمة، المنتخب التونسي كان قد ضمن مقعده في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب ديسمبر 2025.
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