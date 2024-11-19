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منتخب عربي قادم بقوة.. جزر القمر تذهل الكرة الإفريقية

19
NOVEMBER
2024
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تصدر منتخب جزر القمر، المصنف 108 عالميا، مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، دون تكبد أي هزيمة، في مشوار مذهل وتأهل مستحق.
 
وبانتصاره على منتخب مدغشقر 1-0 مساء الاثنين، أكمل المنتخب القمري 9 مباريات من أصل 10 خاضها في 2024، دون هزيمة.
 
 
وبالإضافة للتأهل المريح لأمم إفريقيا، يتصدر منتخب جزر القمر مجموعته المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.
 
ويبدو أن منتخب جزر القمر أصبح قوة لا يستهان بها في القارة الإفريقية.
 
نجوم المنتخب الصاعد
 
ويشارك معظم لاعبي المنتخب الواعد في الدرجات المختلفة من الدوري الفرنسي.
 
أبرز نجوم الفريق المدافع ورمد عمري، الذي تبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو، ويلعب في صفوف ليون الفرنسي، يليه الجناح السريع فايز سليماني، الذي يلعب في صفوف نادي الرياض السعودي، ويليه رفيق سعيد، جناح نادي تروا الفرنسي.
 
يدرب الفريق ستيفانو كوسين، وهو إيطالي-كندي، خاض تجارب كروية غريبة، مثل تدريب منتخب جنوب السودان بين 2021 و2023، والعمل كمدرب مساعد في نادي شهر خدرو بالدوري الإيراني، والعمل كمدرب لنادي شباب الخليل في فلسطين قبل 10 أعوام.
 
نتائج لافتة
 
وحقق منتخب جزر القمر نتائج لافتة خلال العامين الماضيين، أبرزه الفوز على تونس في رادس، بنتيجة 1-0، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.
 
 وخلال تصفيات مونديال 2026، حقق منتخب جزر القمر انتصارا محوريا على المنتخب المدجج بالنجوم، غانا، بنتيجة 1-0، وضعه في الصدارة.
 
وفي 2025، سيشارك منتخب جزر القمر في أمم إفريقيا للمرة الثانية بتاريخه، بعد مشاركته في نسخة 2021 في الكاميرون، حين وصل لدور الـ16 وخرج بصعوبة على يد البلد المضيف.
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