اتفاق "سري" بين غوارديولا ورونالدو لتدريب البرازيل

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يعقد اتفاقًا سريًا مع رونالدو نازاريو، أسطورة البرازيل السابق، لتولي تدريب منتخب البرازيل.

ولا يزال مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، غامضاً، في ظل قرب انتهاء عقده وعدم توقيعه لعقد جديد مع النادي حتى الآن.

وعبر غوارديولا في وقت سابق من هذا العام عن رغبته في تدريب منتخب وطني في كأس العالم أو كأس أوروبا أو كوبا أميركا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وذكرت "ديلي ميل" نقلاً عن "سبورت" الإسبانية، أن رونالدو، أسطورة البرازيل وريال مدريد، جعل غوارديولا الشخصية المحورية في مساعيه ليصبح الرئيس القادم للاتحاد البرازيلي، ووعد بتعيين مدرب مانشستر سيتي إذا تم انتخابه.

ويشير التقرير إلى أن رونالدو سيتطلع إلى جلب غوارديولا إلى البرازيل في عام 2026، بعد عام واحد من انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

ويقال إن رونالدو يحظى بدعم العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم البرازيلية، بما في ذلك أندريس سانشيز رئيس كورينثيانز السابق.

وكان غوارديولا مرتبطًا بقوة بتولي تدريب البرازيل، ونفى الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيز، إجراء أي اتصال مع الإسباني هذا الأسبوع.

وقال رودريغيز لشبكة "إي إس بي إن": على الرغم من أنه أحد أعظم المدربين في العالم، إلا أنه لم يكن هناك أي محاولة من جانب الاتحاد البرازيلي لإجراء أي اتصال.

ولعب رونالدو وغوارديولا سوياً مع برشلونة لمدة موسم واحد 1996-1997، تحت قيادة المدرب بوبي روبسون الذي ضم جهازة الفني جوزيه مورينيو كمساعد ومترجم، حيث فاز الثنائي بثلاثة ألقاب حينها.