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محمد صلاح يحذر: ابتعدوا عن عمر مرموش

18
NOVEMBER
2024
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طالب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي بالتوقف عن المقارنة بينه وبين زميله في منتخب مصر، عمر مرموش، الذي يتألق مع فريقه إنتراخت فرانكفورت الألماني منذ بداية الموسم الجاري.
 
وقال صلاح في ندوة على هامش حضوره معرض الشارقة الدولي للكتاب في الإمارات، الأحد: "ابتعدوا عن مرموش، فالمقارنة بيننا والقول بأنه صلاح الجديد وسوف يحقق ما حققته هي أمر لا يفيده بل سيضعه تحت ضغط دائم".
 
وأوضح قائد منتخب مصر: "تجنب هذه المقارنات ستجعل حياة مرموش أسهل، ويجعله يستمتع بما يقدمه في تجربته التي تختلف عن مشواري، فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته و خر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده".
 
وأشاد محمد صلاح بما يقدمه مواطنه، قائلا: "عمر مرموش أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفا صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي".
 
وأكد صلاح في ختام تصريحاته: "مرموش لاعب جيد للغاية، وعنصر مهم بصفوف فريقه الألماني ومنتخب مصر، ويقدم أداء مميزا مع الفريقين".
 
ويتألق مرموش البالغ من العمر 25 عاما بقوة هذا الموسم، حيث يتقاسم صدارة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيله 11 هدفا بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد مرور 10 جولات من المسابقة.
 
وبدأت تقارير صحفية عديدة التكهن بإمكانية انتقال مرموش إلى محطة أكبر، ورشحته للانضمام إلى أندية عريقة مثل ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
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