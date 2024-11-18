مبالغ ضخمة.. هذا ما حصل عليه تايسون وبول مقابل النزال الأخير

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كشفت مصادر أميركية، المبلغ الضخم الذي حصل عليه الملاكم الأميركي المسن مايك تايسون، مقابل خوضه النزال الأخير أمام صانع المحتوى على يوتيوب، جيك بول.

وهزم الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، بطل الوزن الثقيل الأسبق مايك تايسون، بقرار الحكام في نزالهما الاحترافي ليلة الجمعة في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.

وقاتل بول وتايسون أمام 72300 مشجع في ملعب "آيه تي أند تي"، موطن فريق دالاس كاوبويز، حيث سيطر بول على معظم القتال ضد تايسون ليصبح المقاتل السادس الذي يهزم بطل الوزن الثقيل الأسبق في مسيرته الاحترافية.

لم يتم الكشف رسميا عن المقابل المادي للنزال، لكن بول قال في مؤتمر صحفي قبل القتال في أغسطس إنه "سيجني 40 مليون دولار، ويقضي على أسطورة".

أما مايك تايسون، فأشارت موقع USA Today إنه سيحصل على 20 مليون دولار مقابل النزال، وهو ما أشارت إليه مصادر أميركية مختلفة.

وانتقد الكثيرون قرار مايك تايسون بخوض النزال وهو في سن 58 عاما، خوفا من الأضرار التي لحقت بصحته.