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أسطورة كأس العالم يتجه لاحتراف التنس

18
NOVEMBER
2024
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أقدم هداف كأس العالم 2010 وأفضل لاعب في تلك النسخة، الأوروغواياني دييغو فورلان، على خوض تجربته الأولى كلاعب محترف في التنس، بعد سنوات من اعتزال كرة القدم.
 
وشارك مهاجم مانشستر يونايتد السابق دييغو فورلان لأول مرة في بطولة التنس الاحترافية في بطولة أوروغواي المفتوحة، وتعرض لهزيمة في زوجي الرجال بنتيجة 1-6 و2-6.
 
وخاض اللاعب البالغ من العمر 45 عاما، إلى جانب الأرجنتيني فيديريكو كوريا.
 
ويأتي دخول اللاعب البالغ من العمر 45 عاما إلى عالم التنس الاحترافي بعد فترة لعب في جولة ITF العالمية للأساتذة للتنس، وكان آخرها في الفئة العمرية 45 عاما فما فوق.
 
وكان فورلان لاعب تنس متحمسا في شبابه، وقد روى لاعبون سابقون في مانشستر يونايتد سابقا مواجهة مثيرة في الملعب بينه وبين رود فان نيستلروي عندما كان كلاهما في كتيبة الشياطين الحمر.
 
وفي حديثه في وقت سابق من العام عن تجاربه في جولة الـ ITF العالمية للأساتذة للتنس، قال فورلان، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب الأوروغواي وفاز بالكرة الذهبية في كأس العالم 2010: "أحب تحدي نفسي في الحياة".
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