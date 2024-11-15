يوفنتوس يفقد لاعباً جديداً بسبب الرباط الصليبي

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أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن لاعبه خوان كابال سيخضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في ظل معاناة النادي من أزمة إصابات في خط الدفاع.

واضطر اللاعب الكولومبي (23 عاما) للعودة إلى تورينو بعد إصابته في ركبته خلال التدريب مع منتخب بلاده استعدادا لخوض مباراتي أوروغواي والإكوادور في تصفيات كأس العالم.

ويعد كابال ثاني لاعب في يوفنتوس يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم بعد غليسون بريمر، الذي أصيب في ركبته اليسرى خلال فوز الفريق 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيف في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وشارك كابال حتى الآن في تسع مباريات بكافة المسابقات هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي والمركز الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا.