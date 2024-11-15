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تونس تتأهل لأمم أفريقيا بفوز مثير وسقوط مفاجئ للسودان

15
NOVEMBER
2024
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نجح المنتخب التونسي لكرة القدم، الخميس، في ضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب عام 2025، بفوز مثير على مدغشقر 3-2، فيما مني المنتخب السوداني بهزيمة قاسية من النيجر 4-0.
 
وتقدم حمزة رفيعة، لتونس في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل منتخب مدغشقر بهدف سجله حارس مرمى الترجي أمان الله مميش في مرماه بالخطأ في الدقيقة 20.
 
وفي الدقيقة 39 تقدم المنتخب التونسي من جديد عبر لاعبه سيف الله لطيف، إلا أن مدغشقر أدركت التعادل مجددا عن طريق إبراهيم أمادا في الدقيقة 45 من الشوط الأول.
 
ولعب نسور قرطاج بعشرة لاعبين بعد طرد وجدي كشريدة إلا أن الفريق نجح في حسم المباراة في الدقيقة 90 من عمر المباراة عبر اللاعب علي العابدي.
 
بهذا الفوز تصدرت تونس المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن جزر القمر، وخمس نقاط عن جامبيا، و8 نقاط عن مدغشقر.
 
على صعيد متصل مني المنتخب السوداني بخسارة قاسية 0ـ4 أمام النيجر، ليفشل في حسم تأهله لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 مع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات.
 
واستقبل السودان، الذي كان في حاجة للتعادل لحسم تأهله، 3 أهداف في الشوط الأول ليتجمد رصيده عند 7 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن أنجولا المتصدرة التي تواجه غانا الجمعة.
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