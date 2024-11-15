اشتباكات وصافرات استهجان في مباراة فرنسا وإسرائيل

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قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في استاد فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس.

وتأتي هذه المباراة بعد أسبوع من أعمال العنف التي شهدتها أمستردام خلال مباراة في الدوري الأوروبي كان فريق مكابي تل أبيب أحد طرفيها.

وشهدت المباراة مناوشات بين الجماهير في مدرجات ملعب ستاد دو فرانس، قبل أن يتدخل الأمن لفض الاشتباكات.

وعززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل المباراة بين فرنسا وإسرائيل على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين على الأقل بعد مباراة مكابي تل أبيب مع أياكس في الدوري الأوروبي.