أسطورة ألمانيا ينصح نوير: اعتزل قبل "صافرات" الاستهجان

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وجه أوليفر كان حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم وبايرن ميونخ السابق، نصيحة إلى مانويل نوير، بعدم تفويت الوقت المناسب لإنهاء مسيرته.

وقال "كان" في تصريحات لـ"شبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء، لا أحد يريد أن يتعرض لصافرات الاستهجان في الملعب مع نهاية مسيرته.

وأضاف أنه في حال فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية التي تقام على ملعبه "أليانز أرينا" فإن هذا سيكون "التوقيت المثالي" لاعتزال نوير.

وحرص كان على تحذير نوير من تراجع مستواه عقب اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي أقيمت الصيف الماضي.

وأتبع كان: تسقط في حفرة وتسأل نفسك : ما هو الهدف الآن، ما الذي مازال بإمكاني تحقيقه؟ لذلك لم أتفاجأ من عدم ظهور مانويل بالأداء الذي اعتدنا رؤيته عليه في كل مباراة هذا الموسم.

وحرص كان أيضا على توجه نصيحة لنوير، الذي يستمر تعاقده مع بايرن لنهاية الموسم، بوضع خطة واضحة للمستقبل. وكان لدى كان نفسه خطة بعد اعتزاله من اللعب مع المنتخب الوطني في 2006.

وختم: عامان آخران وانتهى الأمر. حتى ذلك الوقت، أردت الفوز بالكثير من المباريات والاعتزال وأنا في قمة مجدي. هذا ساعدني وساعد النادي.