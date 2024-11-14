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تقرير: مرموش في طريقه إلى ليفربول

14
NOVEMBER
2024
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كشفت صحيفة بيلد الألمانية، الأربعاء، أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت المصري عمر مرموش في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر بوابة ليفربول.
مرموش يتصدر قائمة هدافي البوندسليغا هذا الموسم بالتساوي مع رأس الحربة الإنجليزي مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين ولكل منهما 11 هدفا.
 
كما يتصدر مرموش قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
 
صحيفة بيلد تحدثت عن قرب رحيل مرموش إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى ليفربول في الصيف المقبل.
 
وأضافت أن المفاوضات بين ليفربول وفرانكفورت في طريقها إلى النجاح في ظل رغبة المهاجم الدولي المصري في الانتقال إلى صفوف الريدز.
 
ومن المتوقع أن تصل صفقة انتقال اللاعب إلى قرابة 60 مليون يورو بحسب رغبة نادي فرانكفورت.
 
وتسبب تألق مرموش في جذب أنظار العديد من الأندية الأمر الذي حفز ليفربول لتكثيف المفاوضات مع اللاعب، وفي حال نجاح المفاوضات سيزامل مواطنه المصري محمد صلاح الذي قدم مواسم استثنائية رفقة ليفربول.
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