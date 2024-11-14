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أزمة الحكم الإنجليزي تتفاقم.. فيديو له "يستنشق مادة بيضاء"

14
NOVEMBER
2024
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تفاقمت أزمة حكم الدوري الإنجليزي الممتاز، ديفيد كوت، بعد انتشار فيديو جديد وهو يستنشق مادة تشبه "الكوكايين"، بعد أيام من انتشار فيديو له وهو يشتم مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب بألفاظ بذيئة.
 
وأعلنت هيئة الحكام الإنجليزية أنها "على علم بالادعاءات" و"تأخذها على محمل الجد" بعد ظهور مقطع فيديو يظهر الحكم الموقوف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ديفيد كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض، قد يكون مادة "الكوكايين".
 
وتردد أن تعليقات كوت التي أدلى بها حول الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول السابق وكذلك نادي ليفربول في لقطات فيديو سابقة تسببت في إيقافه من قبل هيئة حكام المباريات المحترفين والتحقيق معه من جانبها وكذلك من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
 
وأظهر مقطع فيديو خر تم نشره على موقع صحيفة "صن" على الإنترنت، الأربعاء، الحكم الإنجليزي وهو يستنشق مسحوقا أبيض خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا صيف العام الحالي، حيث كان يتولى إدارة عددا من المباريات في المسابقة القارية.
 
وقال متحدث باسم هيئة التحكيم الإنجليزية، المسؤولة عن تحكيم المباريات في اتحاد الكرة الإنجليزي: "نحن على علم بالادعاءات ونأخذها على محمل الجد. لا يزال ديفيد كوت موقوفا في انتظار إجراء تحقيق كامل معه".
 
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفيديو تم تصويره في 6 يوليو الماضي، بعد يوم من مباراة إسبانيا وألمانيا (المضيفة) بدور الثمانية، والتي كان كوت حكما مساعدا بها.
 
وانتشرت على نطاق واسع لقطات فيديو سابقة، تم نشرها أول الاثنين، أظهرت كوت وهو يدلي بتصريحات مهينة للغاية عن كلوب، بما في ذلك الإشارة إلى جنسية الألماني، وفريق ليفربول.
 
وقررت هيئة الحكام الإنجليزية إيقاف كوت في انتظار تحقيق كامل معه، بينما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاحقا أنه يحقق أيضا في الأمر.
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