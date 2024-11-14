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موقعة باريس.. وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل

14
NOVEMBER
2024
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تعهد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وذلك قبل المباراة المقررة بين منتخبي إسرائيل وفرنسا في باريس الخميس.
 
وكان مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي دخلوا في مواجهات عنيفة في أمستردام، مع مؤيدين للفلسطينيين، الخميس الماضي، بعد وصولهم لمشاهدة مباراة فريقهم وأياكس أمستردام.
 
 
ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين منذ ذلك الحين إلى توخي الحذر خلال الفعاليات التي تقام بالخارج، وتجنب الفعاليات الرياضية والثقافية التي تشارك فيها فرق أو فنانون إسرائيليون، وفقا لما ذكرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.
 
وتعتزم فرنسا نشر 4 آلاف شرطي لتأمين المباراة، التي من المقرر أن يحضرها مشجعون إسرائيليون.
 
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو لقناة "بي إف إم تي في"، الأربعاء: "سيكونون في أمان.. ادعوهم لحضور المباراة".
 
وقال الزعيم الشعبوي اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، اليوم، إنه يجب سحب الجنسية من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم بهولندا الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، إذا كان ذلك ممكنا.
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