الركراكي يهاجم مزدوجي الجنسية: لن يبتزونا.. والمغرب حلم للكثيرين

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برر وليد الركراكي غياب حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي عن المنتخب المغربي ‏في تجمعه الأخير تحضيراً لتصفيات كأس أمم إفريقيا بحاجته لمزيد من التنافسية ‏‏واستعادة لياقته البدنية حيث شارك في 20 دقيقة لعب فقط في آخر شهرين.‏

وقال الركراكي يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحافي قبل لقاءي الغابون وليسوتو: أنا على تواصل دائم مع حكيم، وسيستعيد مكانته في المنتخب ‏‏عندما يكون جاهزاً. زادت حدة المنافسة بوجود عدد كبير من اللاعبين، حيث أصبحت ‏‏خياراتي أكبر بناء على الخصائص الموجودة في مراكز معينة.‏

واستغرب الركراكي الإصرار على الحديث المتكرر عن مزدوجي الجنسية وتفضيلهم ‏‏اللعب بألوان منتخبات أخرى مؤكدا وجهة نظره في هذا الأمر بقوله: المسألة واضحة ‏‏بالنسبة لي، لكل لاعب الحرية في اختيار البلد الذي سيدافع عن ألوانه. مرحباً بكل من يريد ‏‏اللعب باسم المغرب لكني لن أخضع للابتزاز من أجل ذلك، فهذا أمر محسوم خصوصاً في ‏‏ظل الخيارات المتاحة لي في الوقت الراهن. اللعب للمنتخب المغربي أصبح حلماً ‏‏للكثيرين.‏

واعتبر مدرب أسود الأطلس أن خوض المباراة المقبلة خارج المغرب ستكون مفيدة ‏‏لمجموعة من اللاعبين لاختبار اللعب في أجواء مختلفة عن البلد مؤكدا أنه يطمح لتحقيق ‏‏الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة رغم علمه بصعوبة المهمة أمام منتخب الجابون ‏‏الذي يسعى بدوره لحسم تأهله للنهائيات.‏

وأبدى الركراكي تخوفه من تبعات الإرهاق والتعب على بعض اللاعبين لاسيما ‏‏الذين يشاركون في البطولات القارية، وإن كانت فرصة لإعادة استدعاء لاعبين طال غيابهم ‏‏عن المنتخب مثل زكرياء أبوخلال وآدم ماسينا.‏

ورغم الهامش الزمني الكافي المتبقي عن نهائيات كأس إفريقيا، أوضح الركراكي أن ‏‏الضغط موجود لأن مكانة المنتخب المغربي في التصنيف الإفريقي والعالمي تفرض عليه ‏‏الظهور دائما بالمستوى المطلوب، معتبراً أنه حقق المطلوب في المباريات الأربع السابقة ‏‏من التصفيات ويتطلع للمواصلة على النهج نفسه ليكون جاهزاً مع انطلاق البطولة في ‏‏ديسمبر 2025.