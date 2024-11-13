مانشستر سيتي يتيح لجماهيره إجراء مكالمات فيديو مع اللاعبين

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أتاح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ميزة استثنائية لجماهيره من حاملي التذاكر الموسمية لمباريات الفريق، عبر تمكينهم من التواصل مع لاعبيهم المفضلين من فرق الرجال والسيدات عبر مكالمات الفيديو.

سيكون بإمكان الأعضاء الانضمام إلى مكالمات الفيديو طوال الموسم، حيث يمكنهم التحدث مباشرة مع اللاعبين وطرح الأسئلة والحصول على رؤى حول الحياة داخل وخارج الملعب، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي يوم الثلاثاء.

وأضاف النادي في بيان: تعد هذه فرصة مذهلة لسماع القصص الشخصية، والتجارب من الموسم، واللحظات التي تحدد معنى أن تكون جزءا من عائلة سيتي.

وأضاف: ستكون المكالمات متنوعة، من جلسات الأسئلة والأجوبة الصغيرة التي يمكن الوصول إليها من خلال الاقتراع إلى فعاليات مفتوحة لجميع الأعضاء، من أي مكان في العالم.

وختم البيان: يمكن للمشجعين الانضمام إلى المكالمات عبر الإنترنت على الهواتف أو أجهزة الحاسب الآلي.