حادث سير يودي بحياة لاعب منتخب الإكوادور

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أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، الثلاثاء، عن وفاة ماركو أنغولو لاعب منتخب إكوادور وفريق سينسيناتي الأميركي متأثرا بإصاباته في حادث سيارة أودى أيضا بحياة زميله السابق في فريق الشباب روبرتو كابيزاس.

وكان أنغولو البالغ من العمر 22 عاما مستقلا السيارة التي اصطدمت بحاجز معدني على طريق سريع جنوب شرق العاصمة كيتو في 7 أكتوبر، حيث توفي في الحادث السائق وكابيزاس لاعب فريق إنديبندينتي جونيورز.

وأصيب أنغولو بجروح خطيرة في الرأس وكدمة في الرئة، وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية قبل أن يتوفي مساء الإثنين متأثرا بإصاباته، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل يونيفيرسو".

ولعب أنغولو بصفوف "إل دي يو كيتو" بطل الدوري الإكوادوري لكرة القدم معارا من نادي سينسيناتي الأميركي.

ونعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اللاعب الراحل قائلا "لقد دافع أنغولو عن قميص بلادنا في كل فرصة سنحت له، وأدى بإخلاص وتفاني، فلم يكن لاعبا جيدا فقط، بل زميلا رائعا في الفريق، ورحيله ترك ألما شديدا في قلوبنا".

وتدرج أنغولو،لاعب خط الوسط، في صفوف منتخبي الناشئين والشباب بإكوادور تحت 17 عاما و20 عاما، وارتدى قميص المنتخب الأول لأول مرة في مباراة ودية أمام العراق في نوفمبر 2020، وخاض ودية أخرى ضد أستراليا في مارس 2023.