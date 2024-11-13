تعليقات الحكم كوت بحق كلوب.. الاتحاد الإنجليزي يدخل على الخط

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فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الحكم ديفيد كوت وهو يدلي بتعليقات مهينة بحق ليفربول ومدربه السابق الألماني يورغن كلوب.

وسبق لهيئة التحكيم في الدوري الممتاز أن أصدرت الإثنين قرارا بإيقاف كوت على خلفية ما أدلى به.

ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا" كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

وأدار كوت (42 عاما) المباراة التي فاز بها ليفربول على أستون فيلا 2-0 السبت في الدوري المحلي.

وقالت هيئة التحكيم في بيان: "أوقف ديفيد كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الاجراءات".

ودخل الاتحاد الإنجليزي للعبة على الخط الثلاثاء للتحقيق بما صدر عن الحكم، مع التركيز بشكل خاص على ما إذا كانت الإهانة تتعلق بجنسية كلوب لأن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لقواعد السلوك.

وقال متحدث باسم الاتحاد: "نحن على علم بالأمر ونقوم بالتحقيق فيه".

ورأى الحكم السابق مايك دين الذي يعمل حاليا محللا تلفزيونيا، أن ما قام به كوت سيؤثر بشكل سلبي جدا على الحكام في جميع أنحاء كرة القدم الإنجليزية.

ويبدو أن ما أدلى به له علاقة بمباراة أدارها لليفربول ضد بيرنلي في يوليو 2020 وانتهت بالتعادل 1-1، في لقاء هامشي لفريق كلوب بما أنه كان حاسما للقب الدوري.

وانتقد كلوب الحكم بعد المباراة، قائلا إن كوت كان متساهلا جدا في تعامله مع تدخلات لاعبي بيرنلي.

ورحل كلوب عن ليفربول نهاية الموسم الماضي بعد تسعة أعوام في "أنفيلد".