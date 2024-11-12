"الكاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ ومنتخب في إفريقيا

A + A -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم الإثنين قائمة المنتخبات والأندية المرشحة لجائزتي الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

ويقام حفل جوائز "الكاف" للأفضل في القارة السمراء للعام 2024 يوم الإثنين 16 ديسمبر في مراكش بالمغرب.

وضمت قائمة الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا، قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك بالإضافة إلى نهضة بركان المغربي والترجي الرياضي التونسي.

كما ضمت القائمة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي وإف سي دريمز الغاني وتي بي مازامبي الكونغولي وسيمبا التنزاني ويانغ أفريكانز التنزاني.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب للرجال فشملت كلا من جنوب إفريقيا وأنغولا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والمغرب وموزمبيق ونيجيريا وأوغندا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.