حضور عربي قوي في قائمة المرشحين لجوائز "الكاف"

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم الإثنين، قوائمه الخاصة بالمرشحين لعدد من الفئات التي تتنافس على جوائزه للعام 2024.

ويقام حفل جوائز "الكاف" للأفضل في 2024 يوم الإثنين 16 ديسمبر في مراكش بالمغرب.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

تم اختيار 10 لاعبين للتنافس على جائزة "الكاف" لأفضل لاعب إفريقي لهذا العام.

ومن بين الأسماء المُرشحة: الجزائري أمين جويري لاعب رين الفرنسي وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو لاعب باير ليفركوزن الألماني والإيفواري سيمون أيدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي والكونغولي تشانسل مبيمبا لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي والغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي والنيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي والنيجيري ويليام تروست إيكونغ لاعب الخلود السعودي والجنوب إفريقي رونوين ويليامز لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان المغربي، أشرف حكيمي، أحد المرشحين في القائمة النهائية العام الماضي، ولكنه خسر الجائزة أمام النيجيري فيكتور أوسيمين.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

ضمت قائمة المرشحين ثلاثة لاعبين مصريين ولاعبين تونسيين اثنين ولاعب واحد من الجزائر.

وتصدر ثنائي الأهلي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير القائمة، وانضم إليهما أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والجزائري أسامة بن بوط لاعب اتحاد الجزائر، وثنائي الترجي التونسي أمان الله مميش وياسين مرياح، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي رونوين ويليامز لاعب ماميلودي صن داون، وإيسوفو دايو لاعب بوركينا فاسو ونادي نهضة بركان المغربي، والغانيان عبد العزيز عيسى وجون أنطوي لاعبا إف سي دريمز.

جاء في هذه القائمة ثلاثة لاعبين عرب، هم: الثنائي المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي وإلياس بن صغير لاعب موناكو بالإضافة إلى التونسي أمان الله مميش لاعب الترجي الرياضي التونسي.

كما ضمت القائمة أسماء الكاميروني كارلوس باليبا لاعب برايتون والإيفواري كريم كوناتي لاعب سالزبورغ والإيفواري عمر دياكيتي لاعب رين والغامبي يانكوبا مينتيه لاعب برايتون والغاني عبد العزيز عيسى لاعب إف سي دريمز والمنتقل لبرشلونة والسنغالي الحاجي مليك ضيوف لاعب سلافيا براغ والسنغالي لامين كامارا لاعب موناكو.

المرشحون لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

شملت القائمة مصطفى شوبير حارس الأهلي المصري والجزائري أسامة بن بوط حارس اتحاد الجزائر والمغربي منير الكجوي حارس نهضة بركان والتونسي أمان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي.

وإلى جانب هؤلاء، ضمت القائمة أيضا الكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد والإيفواري يحيى فوفانا حارس أنجي والكونغولي ليونيل مبايسي حارس روديز أف والمالي دجيجي ديارا حارس يانغ أفريكانز والنيجيري ستانلي نوابالي حارس تشيبا يونايتد والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صنداونز.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

من المرشحين لجائزة "الكاف" لأفضل مدرب في العام، السويسري مارسيل كولر الذي حقق نجاحات كبرى مع الأهلي المصري وإيمرس فايي الفائز مع منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا.

القائمة ضمت أيضا أسماء: هوغو بروس مدرب جنوب إفريقيا و بيدرو جونسالفيس مدرب أنغولا و إبراهيما طراوري مدرب بوركينا فاسو وجوزيه غوميز مدرب الزمالك المصري وشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق و سيباستيان ديسابر مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية و فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني وكواسي إبيا مدرب السودان.