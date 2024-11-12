قرار من "الويفا" يتعلق بمباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش التركي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، يوم الإثنين، نقل مباراة بشكتاش التركي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي إلى مدينة ديبريسين الهنغارية.

وقال "الويفا" في بيان: "ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة بقرار من السلطات الهنغارية المحلية".

وكانت هجمات قد وقعت في وقت مبكر من يوم الجمعة على مشجعي كرة قدم إسرائيليين، من جانب مؤيدين للفلسطينيين، عقب مباراة بين فريق مكابي تل أبيب الزائر وفريق أياكس أمستردام، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وأكدت الشرطة الهولندية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الهجمات على المشجعين الإسرائيليين.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاما ويعيشون في هولندا، علما أن الشرطة كانت قد ألقت القبض في وقت سابق على 63 مشتبها به.

وقبل أربعة أيام من "أحداث أمستردام"، كان بشكتاش قد أعلن أن مباراته مع مكابي في 28 نوفمبر، ستقام "في بلد محايد" لأسباب أمنية.