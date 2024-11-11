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تشلسي وأرسنال.. هدفان ونقطتان في "ديربي لندن"

11
NOVEMBER
2024
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خرج تشلسي وضيفه أرسنال بنقطة من مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1، الأحد، ليحافظ الفريقان اللندنيان على تساويهما في النقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهما يتأخران بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
 
وفي مباراة متكافئة إلى حد كبير، تقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة وسدد كل منهما 3 مرات على المرمى.
 
وكان أرسنال هو الفريق الذي شعر بخيبة أمل أكبر عند صفارة النهاية، إذ ظهر الوجوم ومشاعر عدم التصديق على وجه ميكل أرتيتا بعد فشل البديل لياندرو تروسار في استغلال فرصتين متأخرتين.
 
وضع غابرييل مارتينيلي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 60، بعد أن حول كرة متقنة من القائد مارتن أوديغارد الذي كان تأثيره بعد عودته من الإصابة حاسما، بعد فشل أرسنال في التسجيل في آخر مباراتين.
 
وأدرك تشلسي التعادل بعد 10 دقائق أخرى، عندما مرر البديل إنزو فرنانديز الكرة إلى بيدرو نيتو خارج منطقة جزاء أرسنال مباشرة، ليسدد اللاعب البرتغالي كرة منخفضة على يسار دافيد رايا.
 
ورفعت النتيجة تشلسي إلى المركز الثالث وأرسنال إلى المركز الرابع، برصيد 19 نقطة لكل منهما.
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