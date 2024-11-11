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بهدف رائع.. مرموش يواصل التألق في فوز فرنكفورت على شتوتغارت

11
NOVEMBER
2024
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فاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت، الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الألماني، في مباراة شهدت مواصلة المهاجم المصري عمر مرموش أداءه المميز.
 
وتقدم فرانكفورت عن طريق هوغو إيكتيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
 
وفي الشوط الثاني، أضاف فرانكفورت هدفا ثانيا في الدقيقة 55 عن طريق ناثانيل براون.
 
وفي الدقيقة 62 سجل عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت من ضربة حرة مباشرة بعيدة المدى سددها بقوة ودقة في شباك شتوتغارت.
 
وفي المقابل، سجل شتوتغارت هدفين في الدقيقتين 86 والأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق جوشوا فاغنومان ونيك ولتيماد.
 
ورفع مرموش رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليتشارك صدارة الهدافين مع هاري كين نجم بايرن ميونيخ.
 
ووصل مرموش إلى هدفه رقم 13 هذا الموسم في جميع البطولات، كما أنه صنع 9 أهداف لزملائه.
 
وسيغيب عن منتخب بلاده مصر في مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا الأسبوع المقبل، حيث حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بعد ضمان المنتخب الصعود للنهائيات التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.
 
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد شتوتغارت عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. 
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