أرتيتا يعلّق على نتيجة مباراة تشيلسي: علينا أن نلوم أنفسنا

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يواجه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال مخاوف جديدة تضاف لما وصفه بـ"كابوس الإصابات" بعد فشل بوكايو ساكا وديكلان رايس في إكمال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وخرج رايس بعد 71 دقيقة ثم خرج ساكا بعد 10 دقائق أخرى بسبب إصابتين متتاليتين.

وقال أرتيتا للصحفيين بعد مباراة القمة على ملعب ستامفورد بريدج "الأمر لا يبدو جيدا لأن قول لاعبين بهذه الأهمية إنهما يريدان الخروج أمر غير معتاد. لا أتوقع أن يكونوا جاهزين (لفترة التوقف الدولي)".

وتقدم أرسنال، الذي بدأ المباراة دون لاعبين بارزين مثل ريكاردو كالافيوري وتاكيهيرو تومياسو، بهدف غابرييل مارتينيلي لكن تشيلسي أدرك التعادل عندما حصل بيدرو نيتو على الكثير من الوقت والمساحة لتسجيل هدف التعادل.

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث وأرسنال المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وصرّح أرتيتا بعد المباراة بأنه يشعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي استقبل بها فريقه هدف التعادل بعد العمل الجاد للتقدم.

وأضاف المدرب الإسباني "بعد تسجيل الهدف الأول أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الطريقة التي استقبلنا بها هدف التعادل. هذا بعيد تماما عن معاييرنا. أعتقد أنه يتعين علينا اليوم أن نلوم أنفسنا. علينا التحسن".

وكان من بين الأمور الإيجابية لأرسنال الذي خاض الآن أربع مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة القائد مارتن أوديغارد إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل بسبب إصابة في الكاحل.

وعن أداء اللاعب النرويجي أوديغارد، قال أرتيتا: "لا أعرف لاعبا آخر قادرا على فعل ذلك بعد ستة أسابيع من التوقف".

وبينما ينصب الكثير من التركيز على تراجع أرسنال المفاجئ، يتجه تشيلسي إلى فترة التوقف الدولي في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2021-2022 عندما جاء في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي وليفربول.

وكُلف المدرب إنزو ماريسكا بمهمة دمج فريق كلف النادي غاليا وقام حتى الآن بعمل مثير للإعجاب.

وأفاد المدرب الإيطالي بأنه "أمر رائع، خاصة بالنسبة للجماهير إذ لم يكن العام الماضي رائعا أو على الأقل ما اعتاد عليه هذا النادي. إنه بالتأكيد شيء رائع. كان الأداء جيدا. كانت المباراة مفتوحة في بعض اللحظات، ويمكن أن يحدث أي شيء من الجانبين. كنا نستحق نقطة بنسبة مئة في المئة".