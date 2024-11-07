أنشيلوتي يهاجم لاعبيه: يقدمون أداء سيئاً ويفتقدون التوازن

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أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قلقه بشأن أداء فريقه بعد الخسارة 3-1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء، إذ عانى من هزيمتين متتاليتين في جميع المسابقات لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحث أنشيلوتي لاعبيه على التصرف بسرعة حتى لا يتأخروا كثيرًا في مطاردة المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا المكون من 36 فريقًا حيث يقبعون حاليًا في المركز 17 بست نقاط بعد أربع مباريات.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: يجب أن نشعر بالقلق، الفريق لا يلعب بشكل جيد، الفريق ليس متماسكًا، نحتاج إلى أن نكون أكثر تماسكًا وتنظيمًا، لقد استقبلنا الكثير من الأهداف... الفريق ليس منظمًا بشكل جيد على أرض الملعب ونحن بحاجة إلى العمل على ذلك.

وأضاف: علينا التركيز على ما لدينا اليوم، وهو فريق ليس في أفضل حالاته، والعودة إلى مستوانا حتى نتمكن من القتال من أجل جميع المسابقات".

وأقر أنشيلوتي بافتقار ريال مدريد إلى التوازن وصعوبات الدفاع، حيث استقبل تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات - كلها على أرضه.

وقال إنشيلوتي إن الجماهير أطلقت صيحات الاستهجان على لاعبين مثل أوريليان تشواميني وكيليان مبابي، اللذين تعرضا لانتقادات شديدة من المشجعين والخبراء بسبب أدائهما الأخير، قائلاً إن مشاكل فريقه جماعية وليست فردية.

وزاد: إنها ليست مسألة دافع أو موقف، إنها شيء جماعي نحتاج إلى إصلاحه بسرعة، في الملعب هناك شيء مفقود ولم نتمكن من إظهار أفضل نسخة لدينا. علينا إصلاح هذا الأمر، لكن الليالي ستكون طويلة للغاية وعلينا استعادة الصلابة التي نفتقر إليها.

وختم: هذه هي المشكلة قبل كل شيء، لقد استقبلنا الكثير من الأهداف لفريق مبني على الصلابة. علينا أن نقبل الانتقادات ونقبل الواقع. نريد أن نتحسن لأن الوصول إلى نهاية الموسم بهذه الطريقة أمر صعب للغاية. علينا أن ندافع بشكل أفضل وعلينا أن نبحث عن حلول، دون أن نصاب بالجنون بعد التغييرات الجذرية، من الجيد أن اللاعبين محبطون مثلي. يمكننا جميعًا التفكير في كيفية تحسين نسختنا. نحن على ثقة من أن هذا الفريق سيتحسن.