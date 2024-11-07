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الهلال السعودي يعلن مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار

7
NOVEMBER
2024
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أعلن نادي الهلال السعودي مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مساء الإثنين الماضي.
 
وقال الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأربعاء: "لقد أظهرت الأشعة إصابة نيمار جونيور بتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع"
 
وتواصلت معاناة نيمار مع الإصابات منذ انضمامه للهلال السعودي في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي متأثرا بإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب حتى 3 سبتمبر من نفس العام.
 
وفي 18 أكتوبر، أصيب نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة  خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
 
وعاد النجم البرازيلي للملاعب بعد غياب عام كامل ليشارك بديلا لمدة 13 دقيقة في مباراة الهلال أمام العين الإماراتي التي انتهت بفوز الفريق السعودي 5 / 4 خلال شهر أكتوبر الماضي، لكنه أصيب مجددا في المباراة التالية أمام الاستقلال الإيراني.
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