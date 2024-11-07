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العين الإماراتي ينهي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني كريسبو

7
NOVEMBER
2024
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أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو وذلك في بيان رسمي أصدره النادي، الأربعاء.
 
وجاء في البيان: "توصل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم لاتفاق مع المدرب كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية، وتقدم مجلس إدارة النادي بالشكر للجهاز الفني على احترافية العمل وجهودهم مع الفريق منذ توليهم المهمة والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوي، إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم".
 
 
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس إدارة شركة نادي العين أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".
 
وكان فريق العين تلقى خسارة 1 / 5 أمام مضيفه النصر السعودي، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
 
واستهل العين مشواره في البطولة بالتعادل مع السد القطري، وخسر بقية المباريات من الغرافة القطري 2 / 4، والهلال السعودي 4 / 5، ثم النصر السعودي، وهي نتائج رأتها الجماهير العيناوية لا تليق بفريق هو بطل النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.
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