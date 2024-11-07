ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ريد ستار بدوري الأبطال

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سجل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفا في كل شوط ليساعد برشلونة المتألق في الفوز 5-2 على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وافتتح المدافع إينيغو مارتينيز التسجيل بضربة رأس من مسافة قريبة مستغلا ركلة حرة نفذها رافينيا في الدقيقة 13، لكن سيلاس تفوق على مصيدة التسلل وأدرك التعادل من هجمة مرتدة سريعة بعد 14 دقيقة.

واستغل ليفاندوفسكي كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر تسديدة من رافينيا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل أن يعزز تقدم برشلونة بعد ثماني دقائق من الاستراحة مستغلا عرضية جول كوندي.

كما لعب الظهير الفرنسي تمريرتين حاسمتين سجل منهما رافينيا وفيرمين لوبيز قبل أن يقلص البديل ميلسون الفارق لصالح رد ستار في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز يرتقي برشلونة إلى المركز السادس ضمن 36 فريقا بدوري الأبطال بتسع نقاط ويقبع رد ستار في المركز قبل الأخير دون نقاط من أربع مباريات.