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لابورتا يعترف: خسرنا صفقة "نجم ليفربول" لصالح ريال مدريد

6
NOVEMBER
2024
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كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، أخبر هانزي فليك مدرب الفريق، بخسارة صفقة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.
 
وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن فليك مدرب برشلونة، طلب من لابورتا، التعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم الفريق، من بينهم أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، مع الاعتماد على الفرنسي جول كوندي كقلب دفاع.
 
وأضاف التقرير أ، لابورتا أبلغ المدرب الألماني أن أرنولد بات قريباً للغاية من اللعب لريال مدريد، وتقبل خسارة اللاعب لصالح غريمه التقليدي.
 
وأتبع التقرير: رغم أن أرنولد أبدى إعجابه ببرشلونة في بعض المقابلات بسبب أسلوب لعب الفريق، فإن الظهير الإنجليزي يعتبر ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولديه مشروع طموح للغاية.
 
ويحاول برشلونة إفساد صفقات النادي العاصمي أو جعلها أكثر تكلفة، مثل صفقتي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، كما فعل مع أردا غولر وإندريك، الثنائي الذي فضّل الانتقال إلى ريال مدريد.
 
وينتهي عقد أرنولد واثنين من نجوم الفريق، وهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.
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