بنزيمة: مبابي "ضائع".. وسيخسر المنافسة مع فينيسيوس

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يعتقد كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، أنه يتعين على مواطنه كيليان مبابي تعلم كيفية شغل مركز رأس الحربة، لأنه لا يستطيع إزاحة زميله فينيسيوس جونيور من مركز الجناح الأيسر، واصفاً الدولي البرازيلي بـ"الأفضل في العالم حالياً".

وكان مبابي انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادماً من باريس سان جيرمان، لكنه لم يصل إلى قمة مستواه حتى الآن في صفوف فريقه الجديد.

وقام مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمحافظة على فينيسيوس في مركز الجناح الأيسر، في حين أشرك مبابي كمهاجم صريح.

وجاء حديث بنزيمة لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الإسبوعي يوم الاثنين، وقال في هذا الصدد: المشكلة برأيي أن كيليان مبابي ليس مهاجماً صريحاً حتى مع المنتخب الوطني، وفي كل مرة مرة يلعب كرقم 9 لا يكون على ما يرام لأن هذا المركز ليس مركزه.

وتابع: في اليسار هناك لاعب بمستواه هو فينيسيوس، وبالتالي ثمة مشكلة، لا يمكن إشراك فينيسيوس في مركز قلب الهجوم أو على اليمين، لأنه عندما يلعب على الجهة اليسرى يصنع الفارق.

وزاد بنزيمة: مبابي ليس رقم 9 حقيقي. الناس تطالبه بالكثير وهو يعاني من ضغوطات كبيرة، هنا ليس باريس سان جيرمان.

وأردف: أنصحه بعدم اليأس لأنني لا أعتقد بأنه سيزيح فينيسيوس وذلك لأن الأخير أفضل لاعب في العالم حالياً.

وختم بنزيمة: يتعين على مبابي أن يضع في الحسبان بأنه اليوم هو الرقم 9 ونسيان شغل مركز الجناح الأيسر في الوقت الحالي.

ومنذ انتقاله من فريق العاصمة الفرنسية بصفقة مجانية، سجل مبابي 8 أهداف في 14 مباراة في مختلف المسابقات قبل مواجهة فريقه لميلان الإيطالي الثلاثاء.