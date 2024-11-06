إعصار "دانا" المدمر يجتاح منزل مهاجم برشلونة

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اجتاح إعصار "دانا" المدمر منزل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بعد هطول الأمطار الغزيرة في إقليم كتالونيا.

وشاركت آنا ليفاندوفسكا، زوجة المهاجم البولندي، فيديو للإعصار والأضرار التي لحقت بمنزلهما، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقاطع الفيديو الثلاثة التي نشرتها آنا، يمكن ملاحظة أن موقف السيارات قد غمرته المياه بالكامل، وفي فيديو تالي تظهر السيارات وهي تطفو على الطرق، في حدث لم تره زوجة النجم البولندي منذ وصولها إلى برشلونة.

وأكد التقارير الصحافية أن ليفاندوفسكي وعائلته في حالة جيدة على الرغم من العواصف القوية التي ضربت المنطقة التي يعيش فيها.

وأدت الأمطار الغزيرة التي ضربت برشلونة إلى إلغاء 70 رحلة طيران في الإقليم وتحويل 18 رحلة أخرى، بينما أكد غاومي كولبوني، عمدة برشلونة، أن تأثير أمطار، يوم الاثنين، كان ضئيلا وأنها أثرت على بلديات العاصمة، لافتا إلى أن وسائل النقل العام تعمل بشكل طبيعي في العاصمة الكاتالونية.

وهزت الفيضانات إسبانيا، حيث قتل أكثر من 200 شخصا حتى الآن، ويخشى الكثيرون من أن تستمر الأرقام في الارتفاع الأيام المقبلة، مع استدعاء الجيش للمساعدة، فيما أعلن بيدرو سانشيز،رئيس الوزراء الإسباني ، السبت، نشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا.