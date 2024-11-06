القبض على نجم برشلونة.. "خدّر" فتاة واعتدى عليها جنسياً

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كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الاثنين، عن تورط أرتورو فيدال، نجم برشلونة السابق وكولو كولو التشيلي حالياً، في قضية اعتداء جنسية بإحدى الحانات بالعاصمة سانتياغو، إذ قدمت فتاة بلاغاً للشرطة ليتم التحفظ على اللاعب واستجوابه، قبل إطلاق سراحه مجدداً.

وذكرت "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن فتاة شابة، زعمت أنها تعرضت للتخدير في إحدى الحانات في منطقة فيتاكورا بالعاصمة التشيلية سانتياغو، بعدما حضرت حفلا نظمه فيدال للاحتفال بعيد ميلاد أحد لاعبي الفريق.

وأضاف التقرير أن فيدال كان حاضرًا في مكان الحادث عندما تم القبض عليه وهو في حالة سكر مع زملائه الآخرين في الفريق. وحاولت المجموعة الصغيرة الفرار عندما وصلت الشرطة، قبل أن يتم نقل اللاعبين إلى مركز الشرطة، حيث تم احتجازهم لفترة وجيزة واستجوابهم قبل إطلاق سراحهم.

ووفقًا لمدير الحانة، حضرت فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا تقريبًا مع أصدقائها ولكن في وقت ما "تُركت بمفردها". وكانت في حالة "جعلت من الصعب عليها التحدث والوقوف"، لكنها تمكنت من الاتصال بشقيقتها لإحضارها، التي تقدمت بعد ذلك بالشكوى ذات الصلة.

وقدم العقيد جيراردو أرافينا تفاصيل بشأن اعتقال فيدال قائلاً: هذا بلاغ عن جريمة ذات دلالات جنسية. وبعد الإجراءات، تمكن فيدال من مواصلة أنشطته.

وشدد العقيد أرافينا كذلك على الجانب الإجرائي للقضية. وأوضح أن "هذه الإجراءات والتحقيقات الأولية تجري في إطار التحقق من الهوية". ونتيجة لذلك، أبقت الشرطة والسلطات القضائية القضية مفتوحة.

وأوضح أرافينا أن "الأفراد الآخرين (اللاعبين) المتورطين خضعوا لفحص وقائي للهوية في مكان الحادث، ومن المحتمل أن يتم استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم في وقت ما".

ولعب فيدال 96 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع مثلها، قبل أن ينتقل في 2020 إلى إنتر ميلان الإيطالي ومنه إلى فلامنغو البرازيلي ثم أتلتيكو بارانينسي، قبل أن يعود إلى بلاده عبر كولو كولو، كما توج بلقبين في كوبا أميركا مع منتخب بلاده.